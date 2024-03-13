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Логан Пол заявил, что отказался от боя с Майком Тайсоном

Американец назвал причину своего решения.
Сегодня, 13:19
Логан Пол / Getty Images
Логан Пол / Getty Images

Блогер и рестлер Логан Пол заявил, что отказался от поединка с Майком Тайсоном.

"Я отказался драться с ним. Мне предлагали, но не на Netflix. Не за большие деньги. Меня спросили: "Ты веришь, что сможешь побить Майка?" Мой ответ – да, конечно. Но он слишком старый, это безумие. Он же старик", – сказал американец в интервью Daily Mail.

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Напомним, бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон встретится на ринге с ютубером Джейком Полом.

Бой состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. Данный поединок станет главным событием вечера бокса и будет транслироваться на Netflix.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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