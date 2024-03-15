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"Все шло не так": Нганну сделал откровенное признание о бое с Джошуа

Камерунец объяснил, почему потерпел сокрушительное поражение.
Сегодня, 14:58
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался о своем досрочном поражении от бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Камерунский боец заявил, что не был готов к этому поединку.

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"Перед этим боем у меня был не лучший день. Не сказать, что результат был бы другим, но это был не мой день. В любой момент дня я чувствовал, что не готов к бою.

Даже в раздевалке, когда я пытался размяться, все шло не так, как надо, я засыпал. Я потел, но засыпал. Поэтому я взял тайм-аут для себя, чтобы поразмыслить над всем, что со мной произошло.

Поздравляю Энтони Джошуа, его команда все сделала правильно. И моя команда тоже, мы все сделали правильно, но я не выполнил план, потому что не чувствовал себя полноценным", - приводит слова Нганну Boxing Social.

Ранее тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

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