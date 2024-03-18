"Должен доказать": Нганну рассказал, что собирается делать после двух поражений в боксе

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями о своем будущем после двух поражений в боях против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам камерунца, он не собирается отказываться от идеи проведения боксерских поединков и не теряет надежды доказать, что он чего-то стоит в этом виде спорта.

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"Что меня ждет дальше? Может быть, третий боксерский поединок.

Думаю, что теперь бокс мне должен кое-что. Я должен вернуть то, что бокс отнял у меня. Мое эго не позволит все это отпустить и оставить вот так. Я должен доказать миру, что являюсь человеком преданным своему делу", - приводит слова Нганну MMA News.

Ранее Нганну оценил шансы на бой с Деонтеем Уайлдером.

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