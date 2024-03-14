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Нганну оценил шансы на бой с Уайлдером

Камерунец готов принять вызов американского панчера.
Сегодня, 17:02
Фрэнсис Нганну / Matchroom Boxing
Фрэнсис Нганну / Matchroom Boxing

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что хотел бы провести бой против Деонтея Уайлдера, несмотря на поражение от Энтони Джошуа.

По словам камерунца, он готов доказать скепиткам, что он боец.

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"Конечно же, я соглашусь на бой с Уайлдером. Послушайте, я видел людей, которые сильно сомневаются в этом. Я не говорю, что что-то гарантировано, но говорю, что что-то определено. Но я боец. Мы здесь для того, чтобы драться. Когда бы не пришла пора биться, мы выходим и деремся.

Я все еще могу подраться с кем угодно. Я принимаю вызов, готовлюсь к нему и снова выхожу драться. Порой это срабатывает, а порой не срабатывает", - приводит слова Нганну Boxing News 24/7.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер провозгласил Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире после победы над Нганну.

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