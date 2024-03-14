"Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился впечатлениями от досрочной победы экс-чемпиона Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

Бывший соперник Эй Джея отдал должное камерунскому бойцу, но отметил, что британец провел отличный поединок и вышел в ринг нацеленным на нокаут.

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"Я считаю, что Джошуа выступил отлично. Он был очень хорош, вышел в огне и был действительно заряжен на удар. Он пытался заставить Нганну пятиться, бил его по корпусу и голове, что было очень умно. А затем он поймал его ударом справа, и это было сокрушительно. Я знаю, что Джошуа бьет очень сильно, так что, когда он попадает по тебе таким образом, это жестко.

Да, это был бой мастера бокса против новичка, но нужно отдать должное Нганну. Он очень хорошо выступил с Фьюри. Я считаю, что Фьюри, пожалуй, его недооценил, но это не отменяет тот факт, что Нганну прошел десять раундов с одним из лучших супертяжеловесов мира, и выступил действительно хорошо. Пусть бой с Джошуа и был коротким, но Нганну все равно был опасен", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Ранее Диллиан Уайт озвучил основную причину сокрушительного поражения Нганну от Джошуа.

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