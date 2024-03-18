"Разочарование не в поражении": Нганну признался, о чем сожалеет после боя с Джошуа

Камерунец проанализировал свою неудачу в поединке с британцем.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался о своем поединке против экс-обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

Камерунский боец отметил, что сожалеет не о самом факте поражения, а о том, что не успел продемонстрировать, какого прогресса добился во время подготовки.

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"Я знаю, что мог бы показать больше и, по сути, мое разочарование не в поражении. Я мог бы провести хороший бой. Мое разочарование в том, что я не смог продемонстрировать свой прогресс и то, над чем работал последние четыре месяца. Но что есть, то есть.

Вы можете назвать любые оправдания, но мы на это все подписываемся, когда соглашаемся драться. Иногда подобное случается. Я изучил этот урок", - приводит слова Нганну MMA News.

Отметим, также Нганну рассказал, что собирается делать после двух поражений в боксе.

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