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Джейк Пол - о бое с Тайсоном: Один из нас должен умереть

Американский блогер активно развивает предстоящий поединок.
Сегодня, 18:22
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Начинающий боксер Джейк Пол высказался о предстоящем бое с Майком Тайсоном.

"В любви и на войне все средства хороши. А это война. Мне нравится этот парень, но раз поединок признали официальным, один из нас должен умереть".

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"Майк относится к бою очень, очень серьезно. Именно это и сделает поединок потрясающим для всех фанатов", – сказал блогер в интервью talkSPORT.

Напомним, бой Пол - Тайсон состоится 21 июля на стадионе AT&T в Далласе, штат Техас.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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