Джейк Пол - о бое с Тайсоном: Один из нас должен умереть
Американский блогер активно развивает предстоящий поединок.
Начинающий боксер Джейк Пол высказался о предстоящем бое с Майком Тайсоном.
"В любви и на войне все средства хороши. А это война. Мне нравится этот парень, но раз поединок признали официальным, один из нас должен умереть".
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"Майк относится к бою очень, очень серьезно. Именно это и сделает поединок потрясающим для всех фанатов", – сказал блогер в интервью talkSPORT.
Напомним, бой Пол - Тайсон состоится 21 июля на стадионе AT&T в Далласе, штат Техас.
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