"Мне не кажется, что у Усика украли нокаут": Гвоздик оценил спорный эпизод в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал спорный эпизод в девятом раунде боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри, когда рефери не позволил украинцу добить соперника, остановил поединок и отсчитал британцу нокдаун.

Украинский боксер отметил, что не может утверждать, что в тот момент у его соотечественника отобрали возможность нокаутировать оппонента.

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"Сказать, что там был нокаут, я, наверное, не могу. Когда на кону столько, как в этом бою, так просто остановить поединок, когда был такой эпизод, мне кажется это немного слишком рано.

Поэтому, конечно, рефери этого не сделал. Ну и Фьюри в принципе выжил и что-то двигался и боксировал. Мне не кажется, что там украли нокаут", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу Однією лівою.

Ранее промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком.

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