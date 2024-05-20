iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком

Представитель побежденного боксера дал оценку работу рефери поединка.
Сегодня, 11:25
Усик одержал победу над Фьюри / Getty Images
Усик одержал победу над Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, прокомментировал спорный эпизод девятого раунда боя с абсолютом дивизиона Александром Усиком, когда его подопечный едва не оказался в нокауте, но поединок был остановлен, а британцу отсчитали нокдаун.

По его мнению, украинец не смог бы добить его клиента, а рефери Марк Нельсон хорошо выполнил свою работу.

Читай также: Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде

"Канаты не позволили Тайсону упасть. Усик не смог бы добить его, а Фьюри взял себя в руки.

Я думаю, что рефери проделал действительно хорошую работу. Обе стороны хотели, чтобы Марк Нельсон обслуживал этот бой, потому что он действительно хороший специалист.

Мы рассматривали много кандидатов, но, в конце концов, их сторона могла сказать, что им не нужен этот парень. Все руководящие органы были им абсолютно довольны", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика "Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком
Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру
Де Дзерби высказался о планах на будущее Де Дзерби высказался о планах на будущее
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:50
Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру
Европа12:24
Де Дзерби высказался о планах на будущее
Бокс12:02
"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
Европа11:54
Лидер Манчестер Сити поделился эмоциями о четвертом чемпионстве подряд
Бокс11:25
Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком
Европа11:23
Экс-тренер Реала возглавит середняка АПЛ
Теннис10:43
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Дерби уже в первом раунде квалификации
Бокс10:40
Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком
Бокс10:05
"Не собираемся останавливаться": Беринчик ярким постом отреагировал на завоевание титула чемпиона
Бокс09:59
Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK