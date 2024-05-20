Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, прокомментировал спорный эпизод девятого раунда боя с абсолютом дивизиона Александром Усиком, когда его подопечный едва не оказался в нокауте, но поединок был остановлен, а британцу отсчитали нокдаун.

По его мнению, украинец не смог бы добить его клиента, а рефери Марк Нельсон хорошо выполнил свою работу.

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"Канаты не позволили Тайсону упасть. Усик не смог бы добить его, а Фьюри взял себя в руки.

Я думаю, что рефери проделал действительно хорошую работу. Обе стороны хотели, чтобы Марк Нельсон обслуживал этот бой, потому что он действительно хороший специалист.

Мы рассматривали много кандидатов, но, в конце концов, их сторона могла сказать, что им не нужен этот парень. Все руководящие органы были им абсолютно довольны", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри.

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