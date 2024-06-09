"Другая дата - та же судьба": Тайсон оставил грозное послание Полу

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику боксирующему блогеру Джейку Полу, бой с которым был перенесен.

Легендарный боец выложил у себя в сети X видео, пообещав нокаутировать своего оппонента.

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"Другая дата - та же судьба. Я нокаутирую Джейка Пола", - заявил Тайсон.

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола должен был состояться 20 июля, но был перенесен на 15 ноябр из-за проблем со здоровьем у легенды бокса.

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