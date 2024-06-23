"Это факт": Тренер признался, нокаутировал ли Баколе Усика в спарринге

Билли Нельсон, тренер представителя супертяжелого веса Мартина Баколе, рассказал, отправлял ли его подопечный в нокаут абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика в тренировочном лагере.

Наставник конголезца подтвердил высказывания боксера, также утверждая, что тому удалось отправить на настил ринга украинца в спарринге.

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"Он спарринговал с Фьюри, Джошуа и Усиком и каждый раз держал себя в руках.

Он остановил Усика в спарринге, так почему бы ему не подумать, что он сможет его победить? Это факт, это факт. Я имею в виду, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Усик говорил, что этого никогда не было?" - сказал Нельсон в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа назвал условие для победы Фьюри в реванше с Усиком.

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