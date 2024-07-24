Сауль Альварес определился со следующим соперником

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес вскоре вернется на ринг.

Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер, мексиканец проведет поединок против Эдгара Берланги из Пуэрто-Рико.

Бой пройдет 14-го сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Отмечается, что Канело мог провести поединок против Криса Юбенка-младшего, но выбрал себе в соперники Эдгара.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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