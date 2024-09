Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете

Обнародованы гарантированные минимальные гонорары чемпиона мира по версии WBO в легком весе украинца Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Этот поединок состоялся 18 мая в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, а украинец одержал победу раздельным решением судей со счетом 115-113, 112-116, 116-112 и завоевал вакантный пояс WBO.

Сообщается, что за поражение Наваррете заработал 1 миллион долларов, в то время как гарантированный минимальный гонорар новоиспеченного чемпиона Беринчика составил всего 80 тысяч долларов.

У участников андеркарда чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана и Джованни Сантильяна гарантированные выплаты составляли 100 и 150 тысяч долларов соответственно.

