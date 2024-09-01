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Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете

Мексиканец гарантировано заработал в 12,5 раз больше украинца.
Сегодня, 11:25
Беринчик одолел Наваррете / Queensberry Promotions
Беринчик одолел Наваррете / Queensberry Promotions

Обнародованы гарантированные минимальные гонорары чемпиона мира по версии WBO в легком весе украинца Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Этот поединок состоялся 18 мая в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, а украинец одержал победу раздельным решением судей со счетом 115-113, 112-116, 116-112 и завоевал вакантный пояс WBO.

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Сообщается, что за поражение Наваррете заработал 1 миллион долларов, в то время как гарантированный минимальный гонорар новоиспеченного чемпиона Беринчика составил всего 80 тысяч долларов.

У участников андеркарда чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана и Джованни Сантильяна гарантированные выплаты составляли 100 и 150 тысяч долларов соответственно.

Ранее промоутер раскрыл планы Беринчика после завоевания чемпионства.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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