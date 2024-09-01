Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете
Обнародованы гарантированные минимальные гонорары чемпиона мира по версии WBO в легком весе украинца Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1, 31 КО).
Этот поединок состоялся 18 мая в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, а украинец одержал победу раздельным решением судей со счетом 115-113, 112-116, 116-112 и завоевал вакантный пояс WBO.
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Сообщается, что за поражение Наваррете заработал 1 миллион долларов, в то время как гарантированный минимальный гонорар новоиспеченного чемпиона Беринчика составил всего 80 тысяч долларов.
У участников андеркарда чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана и Джованни Сантильяна гарантированные выплаты составляли 100 и 150 тысяч долларов соответственно.
Here are the guaranteed minimum purses for the Top Rank/#NavarreteBerinchyk show, per the CSAC.— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) May 19, 2024
Emanuel Navarrete earned $1,000,000 in a loss, while new WBO 135-pound champ Denys Berinchyk earned $80,000.
Giovani Santillan: $150,000
Brian Norman Jr: $100,000 pic.twitter.com/cQHhr4BMV5
Ранее промоутер раскрыл планы Беринчика после завоевания чемпионства.
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