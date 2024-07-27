Промоутер раскрыл планы Беринчика после завоевания чемпионства

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика Александр Красюк вскоре вернется на ринг.

По словам специалиста, украинский боксер может провести защиту пояса в конце этого года.

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"Беринчик стал чемпионом мира по версии WBO в один день с Усиком. Теперь он должен провести защиту титула в конце года. Мы пока не знаем, где состоится этот бой. Идут очень интересные переговоры, которые могут закончиться очень интересным результатом. Но пока слишком рано говорить об этом.

Вы можете просто посмотреть рейтинги, проверить четыре санкционирующих органа - из топ 5-7 вы легко можете выбрать соперника. Но, с другой стороны, Беринчик - не молодой парень. Ему 36 лет, и у него нет столько времени, как у молодых 25-летних бойцов. Ему нужно быть решительным и действовать быстро", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее была названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа.

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