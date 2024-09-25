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"Остались вопросы": Промоутер Усика оценил вероятность проведения реванша с Дюбуа

Представитель украинского чемпиона ответил, возможен ли второй бой с теперь уже обладателем титула IBF.
Сегодня, 11:58
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал вероятность проведения реванша против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера не исключает, что его подопечный проведет повторный поединок с британцем, которого одолел нокаутом в августе 2023 года.

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"Почему нет? Мы видели это раньше, у некоторых людей остались вопросы по бою. В поединке был один момент, который оставил определенные вопросы.

Если Дюбуа все еще здоров и готов к работе, то почему нет? Двойной абсолютный, тройной абсолютный - это то, как творится история", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Ранее промоутер Дюбуа объяснил, почему тот может победить Усика в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

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