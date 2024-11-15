Тайсон - о пощечине Полу: Пусть это будет уроком, бесталанный ютубер

Легендарный боксер высказался о своем поведении во время битвы взглядов.

Легенда бокса Майк Тайсон высказался о своей пощечине Джейку Полу на битве взглядов перед показательным боем.

Американец назвал своего оппонента «бесталанным ютубером» и заявил, что пощечина была уроком для него.

"Пусть это будет уроком для тебя и твоих прихвостней, бесталанный ютубер.

Не прячься обратно в нору, из которой ты вышел, если желаешь получить больше", - цитирует Тайсона портал Boxing 24/7.

Поединок между 55-летним Майком и 27-летним Джейком состоится в ночь с 15 на 16 ноября.

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