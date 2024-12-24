Холифилд обратился к Фьюри после его поражения в реванше с Усиком
Легенда бокса поддержал "Цыганского короля".
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд высказался по поводу Тайсона Фьюри.
Именитый боксер подержал Тайсона Фьюри после поражения в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александром Усиком.
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"Тайсон Фьюри, отличная работа. Мужик, я знаю, что ты вернешься. Проведи время со своей семьей".
Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).
Ранее Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.
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