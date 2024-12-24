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"Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри

Майрис сравнил украинца с братьями Кличко.
Сегодня, 13:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал победу Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

По словам опытного боксера, с первых раундов стало понятно, что украинец будет доминировать в ринге.

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"Все понятно было уже, когда Усик вышел боксировать с Фьюри. Фьюри не уверен, испуган, потому что сработала психология - первый раз же он проиграл. Как ни крути, приблизительно было то же самое, что и с Джошуа. Этот бой можно рассматривать со всех сторон: психология, философия, физиология.

В свое время все знали, что братья Кличко делают: джеб, джеб, правый кидают. Здесь то же самое было: Усик делал то же, что делал с Джошуа, что делал в первом бою. Он все время делал маятник и заходил за левую руку противника. Он заходил в эту глубину, потому что сами видите, что Фьюри - высокой парень", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Ранее Бриедис призвал Усика завершить карьеру после победы в реванше с Фьюри.

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