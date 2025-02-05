"Никто не устоит": Баколе смело пригрозил Усику нокаутом

Конголезец уверен, что способен досрочно разобраться с украинским чемпионом.

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе заявил, что хотел бы получить бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в дивизионе Александра Усика.

При этом боксер выразил уверенность, что может одержать победу нокаутом над украинским чемпионом.

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"Я бы с удовольствием подрался с Александром Усиком в объединительном поединке.

Это замечательный бой, потому что я бы его нокаутировал, красиво и круто. Никто не устоит передо мной не упав", - приводит слова Баколе DAZN.

Отметим, ранее Баколе назвал раунд, в котором нокаутирует Усика.

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