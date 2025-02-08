Перевесил и схватил за шею: Чисора и Валлин провели финальную битву взглядов

Опытный британский боксер ярко подогрел интерес к, вероятно, последнему поединку в карьере.

Дерек Чисора оправдал прозвище "Война" на мероприятиях перед боем против шведа Отто Валлина. Он всячески пытался спровоцировать скандинава и даже успел схватить его за шею.

Инцидент произошел после взвешивания боксеров. Под Чисорой весы показали 117,4 кг. Боевой вес Валлина составил всего 108,4 кг. Далее соперники сошлись в битве взглядов, после которой британец бойцовским приёмом захватил шею оппонента.

Derek Chisora put Otto Wallin in a HEADLOCK during their pre fight weigh-in 😱🥊 pic.twitter.com/KJpEPDJRZd — Mail Sport (@MailSport) February 7, 2025

Бой Чисора – Валлин состоится в английском Манчестере в ночь на 9 февраля. Вечер бокса примет арена Co-op Live. В июле Чисора одолел соотечественника Джойса по решению судей, а Валлин тогда же нокаутировал малоизвестного нигерийца Эхвариэме.

К слову, мексиканец Альварес подписал контракт с Турки на четыре поединка.

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