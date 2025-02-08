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Перевесил и схватил за шею: Чисора и Валлин провели финальную битву взглядов

Опытный британский боксер ярко подогрел интерес к, вероятно, последнему поединку в карьере.
Сегодня, 11:26
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images

Дерек Чисора оправдал прозвище "Война" на мероприятиях перед боем против шведа Отто Валлина. Он всячески пытался спровоцировать скандинава и даже успел схватить его за шею.

Инцидент произошел после взвешивания боксеров. Под Чисорой весы показали 117,4 кг. Боевой вес Валлина составил всего 108,4 кг. Далее соперники сошлись в битве взглядов, после которой британец бойцовским приёмом захватил шею оппонента.

Бой Чисора – Валлин состоится в английском Манчестере в ночь на 9 февраля. Вечер бокса примет арена Co-op Live. В июле Чисора одолел соотечественника Джойса по решению судей, а Валлин тогда же нокаутировал малоизвестного нигерийца Эхвариэме.

К слову, мексиканец Альварес подписал контракт с Турки на четыре поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Отто Валлин

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