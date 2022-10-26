Интер нацелился на продление контракта с лидером клуба
Миланцы всеми силами настроены сохранить в своем составе Милана Шкриньяра
Словацкий центрбэк Милан Шкриньяр вскоре получит возможность поставить свою подпись под контрактом с Интером.
Генеральный директор "нероадзурри" Беппе Маррота сообщил, что руководство надеется на скорейшее завершение переговоров.
"Милан Шкриньяр заслуживает нового контракта. Мы надеемся достичь полной договоренности по новому соглашению как можно скорее. Я настроен оптимистично.
Мы хотим, чтобы он стал символом Интера для настоящего и будущего", - цитирует слова Маротты журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, слухи связывают футболиста сборной Словакии с переходом во французский Пари Сен-Жермен