Интер нацелился на продление контракта с лидером клуба

Миланцы всеми силами настроены сохранить в своем составе Милана Шкриньяра

Словацкий центрбэк Милан Шкриньяр вскоре получит возможность поставить свою подпись под контрактом с Интером.

Генеральный директор "нероадзурри" Беппе Маррота сообщил, что руководство надеется на скорейшее завершение переговоров.

"Милан Шкриньяр заслуживает нового контракта. Мы надеемся достичь полной договоренности по новому соглашению как можно скорее. Я настроен оптимистично.

Мы хотим, чтобы он стал символом Интера для настоящего и будущего", - цитирует слова Маротты журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, слухи связывают футболиста сборной Словакии с переходом во французский Пари Сен-Жермен