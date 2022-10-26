Ливерпуль добыл путевку в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив Аякс
"Мерсисайдцы" примут участие в 1/8 финала турнира.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс на своем поле принял Ливерпуль.
Поединок завершился победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 0:3.
В первом тайме отметился лишь лидер "красных" Мохаммед Салах.
После перерыва "добили" соперника Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.
Таким образом, Ливерпуль набирает 12 очков после 5 матчей, что позволяет ему пройти в плей-офф турнира.
Аякс - Ливерпуль 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52.