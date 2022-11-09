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Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере

Немецкий специалист мог подписать одного из лучших футболистов в мире.
Сегодня, 11:59
Юрген Клопп и Хен-Мин Сон
Юрген Клопп и Хен-Мин Сон

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп назвал о чем он больше всего жалеет в тренерской карьере.

По словам специалиста, ему хотелось бы подписать в свою команду звезду Тоттенхэма Сон Хен-Мина.

"Одна из самых больших моих ошибок в жизни - то, что я не подписал Сона. Он фантастический, символ корейского футбола и самый лучший форвард в мире", - сказал Клопп.

Стоит сказать, что немец является поклонником южнокорейского футболиста еще со времен его выступлений в Бундеслиге.


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