Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере

Немецкий специалист мог подписать одного из лучших футболистов в мире.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп назвал о чем он больше всего жалеет в тренерской карьере.

По словам специалиста, ему хотелось бы подписать в свою команду звезду Тоттенхэма Сон Хен-Мина.

"Одна из самых больших моих ошибок в жизни - то, что я не подписал Сона. Он фантастический, символ корейского футбола и самый лучший форвард в мире", - сказал Клопп.

Стоит сказать, что немец является поклонником южнокорейского футболиста еще со времен его выступлений в Бундеслиге.