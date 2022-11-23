Мусиала - самый молодой футболист сборной Германии, сыгравший на ЧМ за последние 64 года

Хавбек Баварии вышел в старте на матч с Японией.

В рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия играет с Японией.

В стартовом составе "Манншафт" появился Джамал Мусиала.

Полузащитник Баварии стал самым молодым футболистом Германии, сыгравшим на ЧМ с 1958 года.

Сейчас Мусиале 19 лет и 270 дней. На Мундиале-1958 Карл-Хайнц Шнеллингер сыграл в возрасте 19 лет и 72 дней.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет 1-0 в пользу подопечных Ханси Флика.