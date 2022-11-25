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Форвард Боруссии Д успешно перенес вторую операцию по удалению раковой опухоли

Cебастьян Алле стал на шаг ближе к выздоровлению
Сегодня, 15:19
Cебастьян Алле
Cебастьян Алле

Нападающий Борусии Дортмунд Себастьян Алле, борящийся с опухолью порадовал общественность хорошими новостями.

Ивуариец сообщил, что успешно перенес вторую операцию по удалению образования.

"Новый этап лечения! Вторая операция прошла успешно.

Большое спасибо всему медицинскому штабу за ежедневную помощь. Не могу дождаться, когда сделаю следующий шаг", - написал Алле в Instagram.

Напомним, Алле летом перешел в стан "шмелей", но из-за выявления опухоли не смог дебютировать за клуб на данный момент.


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