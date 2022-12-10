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Впервые в истории в полуфинал чемпионата мира вышла африканская сборная

Марокко вошли в историю мундиалей.
Сегодня, 19:12
Марокко
Марокко

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года сборная Марокко с минимальным счетом обыграла Португалию и вышла в полуфинал.

Таким образом, впервые в истории команда из Африки добралась до этого этапа мундиалей.

Ранее африканцы трижды были в четвертьфиналах (Камерун, Сенегал и Гана). 

На стадии 1/2 финала Марокко встретится с еще одной европейской командой, ею станет победитель пары Англия - Франция, онлайн-трансляцию этого матча смотрите на нашем сайте.


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