Впервые в истории в полуфинал чемпионата мира вышла африканская сборная
Марокко вошли в историю мундиалей.
В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года сборная Марокко с минимальным счетом обыграла Португалию и вышла в полуфинал.
Таким образом, впервые в истории команда из Африки добралась до этого этапа мундиалей.
Ранее африканцы трижды были в четвертьфиналах (Камерун, Сенегал и Гана).
На стадии 1/2 финала Марокко встретится с еще одной европейской командой, ею станет победитель пары Англия - Франция, онлайн-трансляцию этого матча смотрите на нашем сайте.