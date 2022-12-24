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Капитан Челси может покинуть клуб

Жоржиньо может уйти из команды на правах свободного агента.
Сегодня, 23:15
Жоржиньо
Жоржиньо

Лондонский Челси готов избавиться от капитана своей команды.

По информации The Athletic, переговоры о контракте между Жоржиньо и "синими" зашли в тупик.

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Если сторонам не удатся найти общий знаменатель, то итальянец покинет клуб летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.


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