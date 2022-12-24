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Челси нашел альтернативу дорогостоящему Гвардиолу

И даже не одну, а целых три.
Сегодня, 21:15
Бенуа Бадиашиль / Getty Images
Бенуа Бадиашиль / Getty Images

Лондонский Челси находится в поисках нового центрального защитника. Главной целью "пенсионеров" был хорват Йошко Гвардиол, но после уверенного выступления на ЧМ в Катаре его цена значительно выросла, и это заставило Челси искать другие варианты.

Наиболее привлекательным вариантом для лондонцев сейчас является Бенуа Бадиашиль из Монако, его цена – всего 35 млн евро, и сделка может быть подписана уже в течение нескольких недель, сообщает The Athletic.

Но француз – не единственный вариант для Челси, клуб также внимательно следит за защитником Байера Пьеро Хинкапье, а также за Эваном Ндикой из Айнтрахта.

В этом сезоне Бадиашиль провел 11 матчей за "монегасков" и забил 2 гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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