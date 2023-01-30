Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата
Украинец может перебраться на Кипр.
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин может сменить клубную прописку.
По информации издания sigmalive, Бесединым интересуется АЕЛ Лимассол.
Кипрский клуб намерен арендовать украинского форварда. О включении опции выкупа пока переговоры не ведутся.
В текущем сезоне Беседин 20 матчей во всех турнирах. На его счету лишь одна результативная передача.
Напомним, ранее в чемпионат Кипра перебрался экс-форвард СК Днепра-1.