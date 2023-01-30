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Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата

Украинец может перебраться на Кипр.
Сегодня, 08:59
Артем Беседин
Артем Беседин

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин может сменить клубную прописку.

По информации издания sigmalive, Бесединым интересуется АЕЛ Лимассол.

Кипрский клуб намерен арендовать украинского форварда. О включении опции выкупа пока переговоры не ведутся.

В текущем сезоне Беседин 20 матчей во всех турнирах. На его счету лишь одна результативная передача.

Напомним, ранее в чемпионат Кипра перебрался экс-форвард СК Днепра-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина трансфер Кипр

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