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Ярмоленко опорник, Малиновский на фланге: Немецкая газета "налажала" с составом Украины

Bild несерьезно подошел к изучению "сине-желтых".
Сегодня, 00:35
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Сборная Украины, сегодня, 12 июня встретится с национальной командой Германии.

У "сине-желтых" могут быть неплохие шансы в этом матче, если тренерский штаб Ханси Флика подошел к этому матчу также несерьезно, как журналисты издания Bild.

Немецкая газета допустила ряд ошибок в ориентировочном составе коллектива Сергея Реброва. В частности, Bild ожидает, что Украина сыграет по схеме 4-2-3-1 с Ярмоленко в качестве партнера Степаненко в опорной зоне.

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Также вопрос вызывает Малиновский на правом фланге полузащиты, хотя, украинец и имеет пару матчей на этой позиции, но гораздо комфортнее ему играть в центре.

Напомним, что матч Украина - Германия пройдет в 19:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский

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