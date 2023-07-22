"Пользуясь случаем": Зинченко во время турне Арсенала в США попросил предоставить Украине F-16

Украинский футболист Александр Зинченко заявил о необходимости предоставить Украине американские истребители F-16.

Александр заявил о том, что нашей стране необходимы эти самолеты для того, чтобы освободить свои территории на пресс-конференции во время турне Арсенала в США.

"Используя эту возможность, я должен сказать, что нам нужны эти F-16, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть эта миссия, и если у меня есть возможность сказать об этом, я должен это сделать", - сказал футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Зинченко может перебраться в ПСЖ.

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