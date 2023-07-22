Экс-хавбек Ливерпуля и Барселоны перешел в середняк Серии А
Артур пополнил стан Фиорентины.
Бывший футболист Ливерпуля и Барселоны Артур Мело нашел новый клуб.
Бразилец стал футболистом итальянской Фиорентины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Переход состоялся на правах аренды из Ювентуса. У "фиалок" присутствует опция выкупа полузащитника.
Читай также: Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса
Отметим, что минувший сезон выдался для Артура провальным, так как в аренде в Ливерпуле он сыграл всего 13 минут в одном матче.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!