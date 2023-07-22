Экс-хавбек Ливерпуля и Барселоны перешел в середняк Серии А

Бывший футболист Ливерпуля и Барселоны Артур Мело нашел новый клуб.

Бразилец стал футболистом итальянской Фиорентины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Переход состоялся на правах аренды из Ювентуса. У "фиалок" присутствует опция выкупа полузащитника.

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Отметим, что минувший сезон выдался для Артура провальным, так как в аренде в Ливерпуле он сыграл всего 13 минут в одном матче.

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