Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса

"Нерадзурри" не хотят стыков на фоне трансферов.

Ультрас Интера планировали устроить акцию протеста против перехода экс-защитника Ювентуса Хуана Куадрадо. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В понедельник сотни болельщиков собрал сь возле штаб-квартиры клуба, развернув баннер с надписью: "Мы не хотим Куадрадо".

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Директор Интера по связям уладил данный вопрос, после чего те решили не начинать акцию. Фанатам пообещали устроить встречу с Куадрадо перед стартом сезона.

Напомним, колумбиец покинул Ювентус этим летом на правах свободного агента, проведя в клубе восемь лет.

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