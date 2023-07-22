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Страсбур Соболя подписал нидерландского нападающего

Эммануэль Эмега перешел в стан эльзасцев.
Сегодня, 23:18
Эммануэль Эмега
Эммануэль Эмега

Французский Страсбур продолжает усилять состав после обретения новых владельцев.

Как сообщает пресс-служба клуба, эльзасцы подписали Эммануэля Эмегу из австрийского Штурма за 13 млн евро.

Эмега подписал 5-летний контракт с новой командой. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

В минувшем сезоне форвард провел 38 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.

Напомним, ранее Страсбур побил свой трансферный рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Страсбур

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