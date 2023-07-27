Лунин - лучший игрок матча против Манчестер Юнайтед по версии SofaScore

Украинец отстоял на ноль в товарищеском матче.

В рамках подготовки к предстоящему сезону в товарищеском матче встретились Реал и Манчестер Юнайтед.

За "сливочных" в этом матче сыграл украинец Андрей Лунин.

Голкипер продемонстрировал уверенную игру, которая помогла его команде победить, а ему сохранить ворота "сухими".

Статистический портал Sofascore отметил перформанс футболиста. Андрей с отрывом стал лучшим игроком матча, получив оценку 8.4.

Ближе всего к нему подобрались Антонио Рюдигер и Хоселу (у обоих по 7.6).

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