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Лунин - лучший игрок матча против Манчестер Юнайтед по версии SofaScore

Украинец отстоял на ноль в товарищеском матче.
Сегодня, 09:37
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках подготовки к предстоящему сезону в товарищеском матче встретились Реал и Манчестер Юнайтед

За "сливочных" в этом матче сыграл украинец Андрей Лунин.

Голкипер продемонстрировал уверенную игру, которая помогла его команде победить, а ему сохранить ворота "сухими".

Статистический портал Sofascore отметил перформанс футболиста. Андрей с отрывом стал лучшим игроком матча, получив оценку 8.4.

Ближе всего к нему подобрались Антонио Рюдигер и Хоселу (у обоих по 7.6).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал манчестер юнайтед Андрей Лунин

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