Английский клуб заинтересован в лидере Зари
Назарий Русин может стать еще одним украинцем во втором английском дивизионе.
Еще совсем недавно во втором английском дивизионе не было ни одного украинца, а уже вскоре их может быть двое.
Как сообщает Эндрю Тодос, в услугах лидера Зари Назария Русина заинтересован представитель Чемпионшипа Сандерленд.
"Черные коты" предложили луганскому клубу за футболиста 2 млн евро + бонусы. Отмечается, что этот клуб не единственный претендент на Русина из Англии, но имена других команд не раскрываются.
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Стоит сказать, что совсем недавно в Суонси перебрался Николай Кухаревич, а в молодежке все того же Сандерленда играет Тимур Тутеров.
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