Украинский форвард подписал контракт с представителем английского футбола

Начиная со следующего сезона Николай Кухаревич будет выступать в английском Чемпионшипе.

Николай Кухаревич после недолгого вояжа в Хиберниан останется в Великобритании, но уже в другом клубе.

Украинский форвард Труа стал полноправным игроком Суонси, сообщает официальный сайт "лебедей".

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Swansea City has completed the signing of Mykola Kuharevich from French club Troyes for an undisclosed fee, subject to international clearance.



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Стороны не раскрывают стоимость трансфера 22-летнего футболиста. Кухаревич поставил подпись под трехлетним контрактом с возможностью продления еще на год. В новом коллективе он будет выступать под 19-м номером.

Прошлый сезон Кухаревич провел в шотландском Хиберниане на правах аренды. Он принял участие в 15 матчах (869 минут), в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Напомним, что Труа приобрел Николая Кухаревича у львовского Руха за 300 тысяч евро летом 2021 года.

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