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Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа

ISPORT вспоминает, как Сергей Ребров забивал во втором английском дивизионе.
Сегодня, 13:20
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Воспитанник львовского Руха Николай Кухаревич продолжит свою карьеру в Великобритании. Украинский футболист заключил контракт с Суонси, который выступает в Чемпионшипе.

22-летний нападающий заключил контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Он будет играть под 19 номером.

ISPORT.ua рассказывает о том, кто уже из украинцев сыграл в Чемпионшипе.

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Единственный представитель

Забавно, что представительство Украины в Чемпионшипе весьма скромное. Единственным игроком, который имеет такой опыт, является действующий главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Знаменитый футболист провел один сезон во второй лиге по значимости в Англии, играя за Вест Хэм. На его счету 26 игр, в которых он забил один гол и выполнил две голевые передачи. Примечательно, что единственный забитый мяч пришелся на камбэк "молотобойцев" в игре с Уотфордом.

Вест Хэм на своем поле принимал соперника, который к 21-й минуте вел в счете в два гола. Хозяева не сдались и еще до перерыва сравняли счет. Финальную точку, которая стала победной для лондонцев, поставил Ребров, забив на старте второго тайма - 3:2.

Отметим, по итогу сезона-2004/05 "молотобойцы" стали шестыми в турнирной таблице, попав в плей-офф. В результате стыковых игр именно Вест Хэм завоевал повышение в английскую Премьер-лигу. 

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