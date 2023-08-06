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Хорватский клуб подписал спонсорское соглашение с местным филиалом росийской компании

Хайдук готов получать кровавые деньги.
Сегодня, 09:27
Руководство Хайдука и хорватского филиала LUKOIL
Руководство Хайдука и хорватского филиала LUKOIL

В то время, как такие клубы, как Аякс и Сассуоло отказываются иметь дело с русскими, есть и те, кого все устраивает.

Так, к примеру, хорватский Хайдук накануне объявил о подписании спонсорского контракта с местным филиалом российской компании LUKOIL.

По словам руководства клуба, контракт подписывается в "условиях сложных и для Хайдука, и для LUKOIL".

"У нас было искреннее желание сделать что-то вместе. Учитывая, что я сам из сферы предпринимательства, я могу понять, что это работа, но с Хайдуком всегда есть еще одна составляющая, а именно эмоции. Не случайно одна из крупнейших нефтяных компаний мира выбирает Хайдук.

Я верю, что это только начало. Мы подписываем контракт в условиях, сложных и для Хайдука, и для LUKOIL, и для Европы, и для всего мира. Но именно поэтому он имеет большое значение, так как то, что подписывается в трудные времена, остается навсегда, - сказал генеральный директор команды Лукша Якобушич.

Отметим, что LUKOIL является вторым самым крупным производителем нефти в россии, а в Хорватии идет на третьем месте на рынке АЗС.

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