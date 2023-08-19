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Малиновский - игрок Дженоа

Украинец вернулся в Серию А.
Сегодня, 14:27
Руслан Малиновский / genoacfc.it
Руслан Малиновский / genoacfc.it

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально сменил клубную прописку.

Футболист перебрался в стан Дженоа, которая вернулась в Серию А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Грифоны" взяли украинца в аренду с последующим правом выкупа за 10 млн евро. Номер, под которым будет выступать Руслан на данный момент остается неизвестным.

Отметим, что последним клубом Малиновского является Марсель. За него исполнитель провел 23 матча, забив 2 гола и отдав 1 ассист, а с приходом нового тренера оказался не нужен клубу.

Ранее соообщалось, что французский клуб нашел замену украинскому хавбеку.

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