Малиновский - игрок Дженоа
Украинец вернулся в Серию А.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально сменил клубную прописку.
Футболист перебрался в стан Дженоа, которая вернулась в Серию А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Грифоны" взяли украинца в аренду с последующим правом выкупа за 10 млн евро. Номер, под которым будет выступать Руслан на данный момент остается неизвестным.
⚡️🔋 𝗥𝗨𝗦𝗟𝗔𝗡 IS 𝗛𝗘𝗥𝗘! 🔴🔵 pic.twitter.com/prpsliS4JO— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023
Отметим, что последним клубом Малиновского является Марсель. За него исполнитель провел 23 матча, забив 2 гола и отдав 1 ассист, а с приходом нового тренера оказался не нужен клубу.
Ранее соообщалось, что французский клуб нашел замену украинскому хавбеку.
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