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Марсель нашел замену Малиновскому

Надим Амири может перебраться в стан провансальцев.
Сегодня, 13:52
Надим Амири / Getty Images
Надим Амири / Getty Images

Олимпик Марсель определился с футболистом, который заменит в команде Руслана Малиновского.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, провансальцы хотят подписать хавбека Байера Надима Амири. Финансовые детали сделки неизвестны.

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Леверкузенцы знают о том, что немец ведет переговоры с французским клубом и хочет покинуть свою текущую команду. 

В гонке за Амири также участвует клуб из Англии, однако, его название на данный момент не раскрывается.

В минувшем сезоне Надим провел 25 матчей в чемпионате Германии, преимущественно выходя на замену. На его счету 4 гола и 1 ассист.

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