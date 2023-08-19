Марсель нашел замену Малиновскому
Надим Амири может перебраться в стан провансальцев.
Олимпик Марсель определился с футболистом, который заменит в команде Руслана Малиновского.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, провансальцы хотят подписать хавбека Байера Надима Амири. Финансовые детали сделки неизвестны.
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Леверкузенцы знают о том, что немец ведет переговоры с французским клубом и хочет покинуть свою текущую команду.
В гонке за Амири также участвует клуб из Англии, однако, его название на данный момент не раскрывается.
В минувшем сезоне Надим провел 25 матчей в чемпионате Германии, преимущественно выходя на замену. На его счету 4 гола и 1 ассист.
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