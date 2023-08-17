Малиновский вернется в Серию А - инсайдер
Украинский полузащитник Руслан Малиновский определился со своим следующим шагом в карьере.
Как сообщает Николо Скира, футболист Марселя согласился на возвращение в Серию А. Хавбек будет выступать за Дженоа.
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Генуэзцы возьмут Руслана в аренду с дальнейшим правом выкупа. Детали договоренности с игроком неизвестны.
Скира заявил, что у Малиновского были предложения от турецких и английских клубов, но сам украинец хотел вернуться в Италию. Медосмотр должен пройти в ближайшие 24 часа.
Отметим, что "грифоны" поднялись в элитный итальянский дивизион по итогам сезона-2022/23, заняв второе место в Серии Б.
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