Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе

Украинский хавбек не попал в заявку команды на матч первого тура, так как провансальцы рассчитывают на его продажу.

В пятницу, 11 августа, главный тренер Марселя Марселино провел пресс-конференцию в преддверии матча первого тура Лиги 1 против Реймса.

Общаясь с прессой, 57-летний испанец заявил, что Руслан Малиновский пропустит эту встречу, так как он, скорее всего, покинет команду в ближайшее время.

Говоря о составе команды на будущий матч, он сказал: "Что же касается Руслана Малиновского, то он не рассматривается - он может покинуть команду", - цитирует тренера официальный сайт провансальцев.

Последнее время Малиновского связывают с переходом в Торино или Бешикташ, которые проявляют наибольший интерес к игроку.

Однако недавно президент "быков" Урбано Каиро заявил, что итальянский коллектив никогда не вел переговоры по трансферу 30-летнего украинца.

Матч Марсель - Реймс состоится в субботу, 12 августа. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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