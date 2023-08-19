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Ярмоленко отреагировал на обстрел Чернигова

Футболист сборной Украины не смог пройти мимо трагедии в городе, где он провел детство.
Сегодня, 15:08
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на трагедию в Чернигове, где он провел детство и делал первые футбольные шаги.

Вингер киевского Динамо кратко прокомментировал случившееся в своей Instagram Stories.

"Русня еб****я

Держись, родненький", - написал Ярмоленко.

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Отметим, что в результате очередного террористического акта совершенного вс рф на данный момент известно о 7 погибших и более 90 пострадавших.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Андрей Ярмоленко

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