Ярмоленко отреагировал на обстрел Чернигова
Футболист сборной Украины не смог пройти мимо трагедии в городе, где он провел детство.
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на трагедию в Чернигове, где он провел детство и делал первые футбольные шаги.
Вингер киевского Динамо кратко прокомментировал случившееся в своей Instagram Stories.
"Русня еб****я
Держись, родненький", - написал Ярмоленко.
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Отметим, что в результате очередного террористического акта совершенного вс рф на данный момент известно о 7 погибших и более 90 пострадавших.
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