Ярмоленко отреагировал на обстрел Чернигова

Футболист сборной Украины не смог пройти мимо трагедии в городе, где он провел детство.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на трагедию в Чернигове, где он провел детство и делал первые футбольные шаги.

Вингер киевского Динамо кратко прокомментировал случившееся в своей Instagram Stories.

"Русня еб****я

Держись, родненький", - написал Ярмоленко.

Читай также: Харлан - об обстреле Чернигова россиянами: Какие же твари

Отметим, что в результате очередного террористического акта совершенного вс рф на данный момент известно о 7 погибших и более 90 пострадавших.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!