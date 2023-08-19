Харлан - об обстреле Чернигова россиянами: Какие же твари
Фехтовальщица эмоционально отреагировала на очередную трагедию.
Сегодня, 19 августа, терористическая организация вс рф в очередной раз показала свою сущность, ударив по центру Чернигова.
На данный момент известно о 42 пострадавших и 6 погибших в результате 'этого террористического акта.
Имменитая фехтовальщица Ольга Харлан в своем Instagram кратко отреагировала на случившееся, дав виноватцам емкое определение.
"Какие же твари", - написала спортсменка в Stories.
Читай также: "Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!