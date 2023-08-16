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"Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным

Главнокомандующий ВСУ заверил фехтовальщицу, что победа будет за нами.
Сегодня, 19:03
Валерий Залужный и Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/
Валерий Залужный и Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в последнее время часто попадает в новости.

Это случается из-за недавнего скандала на чемпионате мира, где она была дисквалифицирована за отказ пожимать руку спортсменке, которая, несмотря на нейтральный статус, представляет страну-террористку.

Теперь же украинка засветилась благодаря своей публикации в Instagram. Харлан опубликовала совместное фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Фотографию Харлан подписала лаконичными словами: "Сказал, что все будет хорошо".

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Стоит отметить, что это очередное подтверждение фейковости российских новостей, которые не устают повторять свои заявления о гибели Залужного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война фехтование война с россией Ольга Харлан

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