"Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в последнее время часто попадает в новости.
Это случается из-за недавнего скандала на чемпионате мира, где она была дисквалифицирована за отказ пожимать руку спортсменке, которая, несмотря на нейтральный статус, представляет страну-террористку.
Теперь же украинка засветилась благодаря своей публикации в Instagram. Харлан опубликовала совместное фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.
Фотографию Харлан подписала лаконичными словами: "Сказал, что все будет хорошо".
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Стоит отметить, что это очередное подтверждение фейковости российских новостей, которые не устают повторять свои заявления о гибели Залужного.
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