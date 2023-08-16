"Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным

Главнокомандующий ВСУ заверил фехтовальщицу, что победа будет за нами.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в последнее время часто попадает в новости.

Это случается из-за недавнего скандала на чемпионате мира, где она была дисквалифицирована за отказ пожимать руку спортсменке, которая, несмотря на нейтральный статус, представляет страну-террористку.

Теперь же украинка засветилась благодаря своей публикации в Instagram. Харлан опубликовала совместное фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Фотографию Харлан подписала лаконичными словами: "Сказал, что все будет хорошо".

Читай также: "Присылали фото мертвых военных": Харлан рассказала об угрозах со стороны россиян

Стоит отметить, что это очередное подтверждение фейковости российских новостей, которые не устают повторять свои заявления о гибели Залужного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!