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Свитолина поздравила украинцев с Днем флага

Тенннисистка призвала помнить о цене, которую платят наши защитника за то, чтобы мы спокойно праздновали.
Сегодня, 19:31
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своих соотечественников с Днем украинского флага.

Спортсменка оставила краткое послание в Instagram Stories, поделившись своей фотографией с сине-желтым знаменем.

"Такого количества фотографий с украинским флагом мир еще не видел. Это одновременно повод для гордости и печали по тем героям, которые отдали свою жизнь за наше будущее", - написала украинка.

Отметим, что на нашем сайте доступны результаты матчей Элины Свитолиной в 2023 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина

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