Клуб Серии А подписал украинского таланта

Итальянская Аталанта подписала молодого украинского футболиста.

Как сообщает портал Atalantini, бергамаски усилились футболистом сборной Украины U-16 Иваном Лихолитом.

Читай также: Коваленко присоединился к середняку Серии А

Лихолит выступает на позиции левого защитника и латераля. С лета 2022 года играл за немецкий Дойц 05.

Отметим, что в итальянском клубе Иван будет играть за команду до 17 лет. Также в системе "богини" занимается воспитанник академии Динамо Александр Драган.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!