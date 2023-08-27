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Клуб Серии А подписал украинского таланта

Иван Лихолит перебрался в Аталанту.
Сегодня, 09:20
Иван Лихолит с семьей
Иван Лихолит с семьей

Итальянская Аталанта подписала молодого украинского футболиста.

Как сообщает портал Atalantini, бергамаски усилились футболистом сборной Украины U-16 Иваном Лихолитом.

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Лихолит выступает на позиции левого защитника и латераля. С лета 2022 года играл за немецкий Дойц 05.

Отметим, что в итальянском клубе Иван будет играть за команду до 17 лет. Также в системе "богини" занимается воспитанник академии Динамо Александр Драган.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина аталанта Серия А

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