Коваленко присоединился к середняку Серии А

Виктор Коваленко проведет сезон в составе итальянского Эмполи.

Клуб объявил об аренде украинского полузащитника с правом выкупа.

Напомним, что прошлый сезон Виктор провел в Специи, где за 20 матчей отличился лишь одной голевой передачей.

На текущий момент украинец все еще принадлежит Аталанте, контракт с которой рассчитан до 2025 года.

Также ранее сообщалось, что новый клуб Малиновского готовится оформить траснфер защитника ПСЖ.

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