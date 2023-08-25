Дженоа Малиновского близка к подписанию защитника ПСЖ
"Грифоны" согласовали условия сделки с парижанами, но пока не с игроком.
Итальянская Дженоа может усилить линию защиты перспективным футболистом.
Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" договорились с ПСЖ о трансфере Тимоти Пембеле. Это должен быть полноценный переход с % от последующей перепродажи.
Отмечается, что теперь дело за договоренностью с игроком, однако, приоритетом Пембеле является франкфуртский Айнтрахт. Помимо Дженоа и "орлов" в гонке участвуют еще два неназванных клуба.
В прошлом сезоне Тимоти провел 6 матчей, отличившись одной результативной передачей.
Напомним, ранее Дженоа арендовала Руслана Малиновского
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