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Дженоа Малиновского близка к подписанию защитника ПСЖ

"Грифоны" согласовали условия сделки с парижанами, но пока не с игроком.
Сегодня, 14:12
Тимоти Пембеле / Getty Images
Тимоти Пембеле / Getty Images

Итальянская Дженоа может усилить линию защиты перспективным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" договорились с ПСЖ о трансфере Тимоти Пембеле. Это должен быть полноценный переход с % от последующей перепродажи.

Отмечается, что теперь дело за договоренностью с игроком, однако, приоритетом Пембеле является франкфуртский Айнтрахт. Помимо Дженоа и "орлов" в гонке участвуют еще два неназванных клуба.

В прошлом сезоне Тимоти провел 6 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Дженоа арендовала Руслана Малиновского

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Тимоти Пембеле

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